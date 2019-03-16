В штабе Зеленского назвали сумму, потраченную на президентскую кампанию

16 марта, 2019, 18:51

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Иван Баканов назвал сумму расходов на избирательную кампанию

Об этом он заявил в интервью BBC.

"По состоянию на сегодня мы потратили на всю кампанию около 60 млн грн из избирательного фонда - это на все, что мы делаем", - сказал Баканов.

По его словам, планируется потратить еще 40 млн грн до первого тура выборов. Относительно возможного второго тура, руководитель штаба отметил, что его бюджет будет формироваться отдельно.

"Это уже другой вопрос. Там надо будет все бюджетировать отдельно", - отметил Баканов.

Он также заявил, что источником денег избирательного фонда являются сторонники кандидата. На уточняющий вопрос, идет ли речь об олигархе Игоре Коломойском, он ответил, что это обычные люди.

"Нет, это обычные люди, которые зарабатывают деньги", - заверил Баканов.

Как сообщила социологическая группа "Рейтинг", согласно опросу, который проводился 1-7 марта 2019 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса, Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 24,7% тех, кто определился и намерена голосовать.

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