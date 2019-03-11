Рейтинг кандидатов в президенты: Зеленский лидирует, Тимошенко вышла на второе место

11 марта, 2019, 11:57

Юлия Тимошенко опережает Петра Порошенко в президентском рейтинге

Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг".

Лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский , которого поддерживают 24,7% тех, кто определился и намерен голосовать.

Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко - 18,3%, третью - Петр Порошенко - 16,8%.

На четвертом месте Анатолий Гриценко с 10,3% сторонников.

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Следующие кандидаты имеют менее 10% голосов поддержки:

Юрий Бойко - 9,9%, Олег Ляшко - 5,7%, Игорь Смешко - 3,3% и Александр Вилкул - 2,7%.

Опрос проводился 1-7 марта 2019 по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и Донбасса. В нем приняло участие 5 тысяч совершеннолетних респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,5%

Ранее социологическая группа "Рейтинг" отмечала , что Порошенко занимал второе место, а Тимошенко - третье.