Организаторы митинга на Майдане против злоупотреблений в "оборонке" просят не брать партийных флагов

16 марта, 2019, 11:44

"Национальные дружины" обратились к тем, кто желает присутствовать на антикоррупционной акции, которая начнется в субботу, 16 марта 2019 года, в 12:00 на Майдане Независимости в Киеве с просьбой воздержаться от использования партийной символики и флагов

Об этом говорится на официальной странице этого события в сети Facebook.

Требования акции фактически остаются неизменными с прошлой субботы, 9 марта :

"1. Взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу , руководства ГК" Укроборонпром ", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (не менее, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины).

2. Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества.

3. Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;



4. Генеральному прокурору еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета ".