Организаторы митинга на Майдане против злоупотреблений в "оборонке" просят не брать партийных флагов
Об этом говорится на официальной странице этого события в сети Facebook.
Требования акции фактически остаются неизменными с прошлой субботы, 9 марта :
"1. Взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозу , руководства ГК" Укроборонпром ", а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (не менее, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины).
2. Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества.
3. Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;
4. Генеральному прокурору еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета ".
- Напомним, 9 марта днем лидер Азовского движения, народный депутат Андрей Белецкий также пообещал, что его люди отныне будут сопровождать каждый предвыборный митинг действующего президента Петра Порошенко, чтобы призвать его прекратить якобы существующим в оборонной отрасли коррупционным схемам с участием его окружения. после того "Нацкорпус" и "Нацдружины" уже были на выступлениях главы государства в Чернигове, Житомире и Чернигове. При этом их приезд в Черкассы закончился столкновениями с полицией .
- Накануне сегодняшней акции представители НК говорили о возможности провокаций.
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