//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Уменьшилось количество желающих изучать русский язык наравне с украинским, - КМИС


фото: megafon.od.ua
В 1998 году 39,7% опрошенных хотели, чтобы в украиноязычных школах изучали русский язык столько же по времени, сколько и украинский. В 2018 году количество желающих уменьшилась до 26,9%

Опросы проводил Киевский международный институт социологии с 28 февраля по 11 марта во всех регионах Украины среди совершеннолетних респондентов, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Также отмечается, что уменьшилось количество сторонников того, что русский язык в русскоязычных школах надо изучать по времени меньше, чем украинский, но больше, чем иностранные языки: с 34,1% до 26,9%.

В то же время, возросло количество тех, кто считает, что русский язык в русскоязычных школах надо изучать наравне или меньше по времени, чем иностранные языки: в 1998 году так считали 20,6%, в 2019 - 27%.

В 2019 году 8,3% считают, что русский язык не надо изучать в украинских школах вообще. В опросе 1998 не было варианта "не надо его изучать вообще".

Опрос также исследовал, что 32,4% опрошенных чаще всего разговаривает со своими ближайшими родственниками только на украинском языке.

Читайте также: Парубий дважды выключал микрофон "оппоблоковцу" Нимченко, пока тот не заговорил на украинском

Только на русском языке общаются с родственниками 15,8% опрошенных.

24,9% украинцев общаются на русском и украинском одновременно.

Статистическая погрешность выборки не превышает 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% - для показателей близких к 25%, 2,9% - для показателей близких к 10%, 2,1% - для показателей близких к 5%.

Напомним, что Рада рассматривает во втором чтении закон о функционировании украинского языка как государственного.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

15 марта, 2019 пятница

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать