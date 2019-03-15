Уменьшилось количество желающих изучать русский язык наравне с украинским, - КМИС

15 марта, 2019, 17:42

В 1998 году 39,7% опрошенных хотели, чтобы в украиноязычных школах изучали русский язык столько же по времени, сколько и украинский. В 2018 году количество желающих уменьшилась до 26,9%

Опросы проводил Киевский международный институт социологии с 28 февраля по 11 марта во всех регионах Украины среди совершеннолетних респондентов, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Также отмечается, что уменьшилось количество сторонников того, что русский язык в русскоязычных школах надо изучать по времени меньше, чем украинский, но больше, чем иностранные языки: с 34,1% до 26,9%.

В то же время, возросло количество тех, кто считает, что русский язык в русскоязычных школах надо изучать наравне или меньше по времени, чем иностранные языки: в 1998 году так считали 20,6%, в 2019 - 27%.

В 2019 году 8,3% считают, что русский язык не надо изучать в украинских школах вообще. В опросе 1998 не было варианта "не надо его изучать вообще".

Опрос также исследовал, что 32,4% опрошенных чаще всего разговаривает со своими ближайшими родственниками только на украинском языке.

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Только на русском языке общаются с родственниками 15,8% опрошенных.

24,9% украинцев общаются на русском и украинском одновременно.

Статистическая погрешность выборки не превышает 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% - для показателей близких к 25%, 2,9% - для показателей близких к 10%, 2,1% - для показателей близких к 5%.

Напомним, что Рада рассматривает во втором чтении закон о функционировании украинского языка как государственного.