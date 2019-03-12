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Парубий дважды выключал микрофон "оппоблоковцу" Нимченко, пока тот не заговорил на украинском


фото: politeka
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Василий Нимченко обратился к украинцам на русском языке при рассмотрении законопроекта о языке

Нимченко начал говорить по-русски при рассмотрении во втором чтении законопроекта № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", передает Еспресо.TV

"Уважаемые коллеги, граждане Украины, сегодня у нас рассматривается ..", - обратился Нимченко.

В это время председатель Верховной Рады Андрей Парубий выключил ему микрофон и попросил говорить на государственном языке.

"Я призываю вас говорить на государственном языке. Пожалуйста, не создавайте конфликтов, когда мы работаем системно и слаженно", - отметил Парубий.

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Нимченко продолжал говорить по-русски, в ответ на что Парубий выключил ему микрофон и попросил не срывать заседание Верховной Рады "своим некорректным поведением".

Нимченко согласился и заговорил в конце-концов на украинском: "Я хочу сказать по-украински: Мы не быки Степана Руданского, мы народные депутаты. Я вас прошу извинить, вы не пастух. Дайте мне слово народному депутату".

Далее нардеп комментировал поправки к языковому законопроекту.

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