Парубий дважды выключал микрофон "оппоблоковцу" Нимченко, пока тот не заговорил на украинском
Нимченко начал говорить по-русски при рассмотрении во втором чтении законопроекта № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", передает Еспресо.TV
"Уважаемые коллеги, граждане Украины, сегодня у нас рассматривается ..", - обратился Нимченко.
В это время председатель Верховной Рады Андрей Парубий выключил ему микрофон и попросил говорить на государственном языке.
"Я призываю вас говорить на государственном языке. Пожалуйста, не создавайте конфликтов, когда мы работаем системно и слаженно", - отметил Парубий.
Читайте также: Княжицкий: "У нас будет качественный закон об украинском языке в украинском государстве, несмотря на любое сопротивление"
Нимченко продолжал говорить по-русски, в ответ на что Парубий выключил ему микрофон и попросил не срывать заседание Верховной Рады "своим некорректным поведением".
Нимченко согласился и заговорил в конце-концов на украинском: "Я хочу сказать по-украински: Мы не быки Степана Руданского, мы народные депутаты. Я вас прошу извинить, вы не пастух. Дайте мне слово народному депутату".
Далее нардеп комментировал поправки к языковому законопроекту.
- 12 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"
По теме
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
-