Роналду превзошел Месси в борьбе за награду в Лиге чемпионов
15 марта, 2019, 13:46
Форвард "Ювентуса" Кришитану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Роналду выиграл опрос болельщиков. Он сделал хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" и вывел "Ювентус" в четвертьфинал.
Другими претендентами на звание игрока недели были Лионель Месси ( "Барселона"), Садио Мане ( "Ливерпуль") и Лерой Сане ( "Манчестер Сити").
- 2 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Кришитану Роналду сделал хет-трик в ворота "Атлетико" и вывел "Ювентус" в следующий раунд.
- Форвард "Ювентуса" Кришитану Роналду повторил неприличный жест тренера "Атлетико" Диего Симеоне после хет-трика в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- УЕФА накажет форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против "Атлетико".
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