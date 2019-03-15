Роналду превзошел Месси в борьбе за награду в Лиге чемпионов

15 марта, 2019, 13:46

Форвард "Ювентуса" Кришитану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Роналду выиграл опрос болельщиков. Он сделал хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" и вывел "Ювентус" в четвертьфинал.

Другими претендентами на звание игрока недели были Лионель Месси ( "Барселона"), Садио Мане ( "Ливерпуль") и Лерой Сане ( "Манчестер Сити").