Порошенко поблагодарил западных партнеров за внедрение "азовского" пакета санкций
Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
"Мощный и триединый трансатлантический удар по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив. Вашингтон и Оттава синхронно с Брюсселем объявили о введении "азовского" пакета санкций. Благодарен партнерам за поддержку и четкую позицию накануне пятой годовщины оккупации Крымского полуострова", - написал президент.
Он отметил, что "украинско-трансатлантический фронт как никогда единственный и силен в защите фундаментальных принципов международного права и, прежде всего, суверенитета и нерушимости границ Украины".
"Агрессор должен осознать - цена за вооруженную агрессию будет только расти!", - резюмировал Порошенко.
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Напомним, 15 марта Канада ввела новые антироссийские санкции против 114 россиян и 15 российских компаний в ответ на агрессию в Керченском проливе, незаконную аннексию Крыма и войну на Донбассе.
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США ввели санкции против 6 россиян и 8 российских фирм за агрессию в Керченском проливе.
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Евросоюз также ввел санкции против 8 граждан РФ.
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