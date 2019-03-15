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Порошенко поблагодарил западных партнеров за внедрение "азовского" пакета санкций

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Канаду и США за расширение санкций против российских физических и юридических лиц в связи с агрессией РФ

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Мощный и триединый трансатлантический удар по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив. Вашингтон и Оттава синхронно с Брюсселем объявили о введении "азовского" пакета санкций. Благодарен партнерам за поддержку и четкую позицию накануне пятой годовщины оккупации Крымского полуострова", - написал президент.

Он отметил, что "украинско-трансатлантический фронт как никогда единственный и силен в защите фундаментальных принципов международного права и, прежде всего, суверенитета и нерушимости границ Украины".

"Агрессор должен осознать - цена за вооруженную агрессию будет только расти!", - резюмировал Порошенко.

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