Порошенко поблагодарил западных партнеров за внедрение "азовского" пакета санкций

15 марта, 2019, 20:09

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Мощный и триединый трансатлантический удар по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив. Вашингтон и Оттава синхронно с Брюсселем объявили о введении "азовского" пакета санкций. Благодарен партнерам за поддержку и четкую позицию накануне пятой годовщины оккупации Крымского полуострова", - написал президент.

Он отметил, что "украинско-трансатлантический фронт как никогда единственный и силен в защите фундаментальных принципов международного права и, прежде всего, суверенитета и нерушимости границ Украины".

"Агрессор должен осознать - цена за вооруженную агрессию будет только расти!", - резюмировал Порошенко.