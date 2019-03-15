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МИД Украины осудило стрельбу в мечетях Новой Зеландии


фото: REUTERS
МИД Украины осудил теракт в Новой Зеландии, в результате которого погибли 49 человек

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в Twitter.

В частности, сейчас консул Украины в Австралии поддерживает контакт с МИД Новой Зеландии с целью уточнения, могут ли быть среди пострадавших граждане Украины.

"МИД Украины решительно осуждает массовые расстрелы в мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших, мы молимся вместе с нашими друзьями из Новой Зеландии о скорейшем выздоровлении тех, кто пострадал от этого ужасного акта насилия", - говорится в сообщении.

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