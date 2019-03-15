МИД Украины осудило стрельбу в мечетях Новой Зеландии
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в Twitter.
В частности, сейчас консул Украины в Австралии поддерживает контакт с МИД Новой Зеландии с целью уточнения, могут ли быть среди пострадавших граждане Украины.
"МИД Украины решительно осуждает массовые расстрелы в мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших, мы молимся вместе с нашими друзьями из Новой Зеландии о скорейшем выздоровлении тех, кто пострадал от этого ужасного акта насилия", - говорится в сообщении.
MFA of #Ukraine strongly condemns the mass shooting at the mosques in #Christchurch , #NewZealand .- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 15 марта 2019 г.
Our sincere condolences to the families of victims, we pray with our NZ friends for the speedy recovery of those affected by this terrible act of violence. pic.twitter.com/xr5bJOX0a3
- Напомним, что в новозеландском городе Крайстчерче мужчина открыл огонь в двух мечетях, в результате чего погибли уже по меньшей мере 40 человек, еще 20 человек получили ранения.
- Стало известно, что один из нападавших транслировал видео расстрела людей в соцсети.
- Позже количество погибших увеличилось до 49.
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