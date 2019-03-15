//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Стрельба в мечетях Новой Зеландии: количество погибших возросло до 49


фото: REUTERS
Число погибших в результате стрельбы в новозеландском городе Крайстчерч возросло до 49, десятки людей получили ранения

Об этом сообщает Reuters.

В частности, комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш сообщил, что число погибших в стрельбе достигло 49.

Один из вооруженных людей транслировал живые кадры расстрела людей в соцсети в городе Крайстчерч после публикации "манифеста", в котором он осуждал иммигрантов.

Премьер-министр Джакинда Ардерн заявила, что сейчас в полиции находится 3 человека и 1 женщина. Она назвала назвала расстрел одним из "самых темных дней Новой Зеландии".

Полиция Новой Зеландии сообщила, что предоставит полную информацию, как только сможет.

Напомним, что в новозеландском городе Крайстчерч человек открыл огонь в двух мечетях, в результате чего погибли уже по меньшей мере 40 человек, еще 20 человек получили ранения.

В городе закрыли все школы, больницы и здание городского совета, жителей попросили не выходить на улицы и отказаться от посещения мечетей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 марта, 2019 пятница

больше новостей

15 марта, 2019 пятница

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать