Стрельба в мечетях Новой Зеландии: количество погибших возросло до 49
Об этом сообщает Reuters.
В частности, комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш сообщил, что число погибших в стрельбе достигло 49.
BREAKING: Police commissioner Mike Bush confirms the number of people who have died in the New Zealand shootings has risen to 49.- Sky News (@SkyNews) 15 марта 2019 г.
Follow the latest on the terror attacks on two mosques in Christchurch here : https://t.co/YjDhrjz1w2 pic.twitter.com/xgOa3pkxZS
Один из вооруженных людей транслировал живые кадры расстрела людей в соцсети в городе Крайстчерч после публикации "манифеста", в котором он осуждал иммигрантов.
Премьер-министр Джакинда Ардерн заявила, что сейчас в полиции находится 3 человека и 1 женщина. Она назвала назвала расстрел одним из "самых темных дней Новой Зеландии".
Полиция Новой Зеландии сообщила, что предоставит полную информацию, как только сможет.
Напомним, что в новозеландском городе Крайстчерч человек открыл огонь в двух мечетях, в результате чего погибли уже по меньшей мере 40 человек, еще 20 человек получили ранения.
В городе закрыли все школы, больницы и здание городского совета, жителей попросили не выходить на улицы и отказаться от посещения мечетей.
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