15 марта, 2019, 11:01

Число погибших в результате стрельбы в новозеландском городе Крайстчерч возросло до 49, десятки людей получили ранения

Об этом сообщает Reuters.

В частности, комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш сообщил, что число погибших в стрельбе достигло 49.

BREAKING: Police commissioner Mike Bush confirms the number of people who have died in the New Zealand shootings has risen to 49.



Follow the latest on the terror attacks on two mosques in Christchurch here : https://t.co/YjDhrjz1w2 pic.twitter.com/xgOa3pkxZS - Sky News (@SkyNews) 15 марта 2019 г.

Один из вооруженных людей транслировал живые кадры расстрела людей в соцсети в городе Крайстчерч после публикации "манифеста", в котором он осуждал иммигрантов.

Премьер-министр Джакинда Ардерн заявила, что сейчас в полиции находится 3 человека и 1 женщина. Она назвала назвала расстрел одним из "самых темных дней Новой Зеландии".

Полиция Новой Зеландии сообщила, что предоставит полную информацию, как только сможет.

Напомним, что в новозеландском городе Крайстчерч человек открыл огонь в двух мечетях, в результате чего погибли уже по меньшей мере 40 человек, еще 20 человек получили ранения.

В городе закрыли все школы, больницы и здание городского совета, жителей попросили не выходить на улицы и отказаться от посещения мечетей.