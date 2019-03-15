Антироссийские санкции от США и Канады: РФ пообещала "непременный ответ"

15 марта, 2019, 22:25

Россия прокомментировала санкции против ее граждан и предприятий от США и Канады, которые ввели в пятницу, 15 марта

Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

"Очередную порцию санкций, скоординированную с европейскими союзниками, выдали сегодня США и Канада. Ничего нового или неожиданного в этом нет. В последние годы Вашингтон и Оттава используют надуманные поводы и периодически вводят ограничительные меры против российских граждан и организаций", - отметили российские дипломаты.

В РФ также "выразили сожаление по поводу русофобии, которая охватила Вашингтон и Оттаву".

"Что касается нашего практического ответа, то он непременно будет", - добавили они.

Напомним, ЕС, США и Канада ввели санкции против россиян и российских фирм за агрессию в Керченском проливе, аннексию Крыма и войну на Донбассе.