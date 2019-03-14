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В Киеве метро будет работать с ограничениями из-за матча "Динамо" - "Челси"


фото: dynamo.kiev.ua
В Киеве из-за матча Лиги Европы между "Динамо" и английским "Челси" несколько центральных станций метрополитена будут работать с ограничениями на вход и выход

Об этом сообщает "Киевский метрополитен".

Вечером 14 марта из-за футбола станция метро "Олимпийская" будет работать с возможными ограничениями на вход. Кроме того, на станции "Льва Толстого" на выход будет работать только один эскалатор, поэтому возможно скопление людей. Станция метро "Дворец спорта" будет работать без ограничений.

 

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