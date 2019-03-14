В Киеве метро будет работать с ограничениями из-за матча "Динамо" - "Челси"
14 марта, 2019, 13:09
В Киеве из-за матча Лиги Европы между "Динамо" и английским "Челси" несколько центральных станций метрополитена будут работать с ограничениями на вход и выход
Об этом сообщает "Киевский метрополитен".
Вечером 14 марта из-за футбола станция метро "Олимпийская" будет работать с возможными ограничениями на вход. Кроме того, на станции "Льва Толстого" на выход будет работать только один эскалатор, поэтому возможно скопление людей. Станция метро "Дворец спорта" будет работать без ограничений.
- Матч "Динамо" - "Челси" состоится сегодня на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 .
- 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" уступило в Лондоне "Челси" со счетом 0: 3.
- Форвард "Динамо" Фран Соль выложил фото после операции и пожелал одноклубникам победы над "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы.
- Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербичи не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против английского "Челси".
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