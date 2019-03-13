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Нет ничего невозможного в футболе! Соль о операционной кровати пожелал "Динамо" победы над "Челси"


фото: REUTERS
Форвард "Динамо" Фран Соль выложил фото после операции и пожелал одноклубникам победы над "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы

Об этом Соль написал в Instagram.

"Операция состоялась вчера, как и планировалось. С сегодняшнего дня я начинаю восстановления, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Это не лучший момент, чтобы отпраздновать день рождения, но есть, что есть. Спасибо за поддержку! Давай" Динамо ", нет ничего невозможного в футболе! ", - написал Соль.

"Динамо" и "Челси" встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы 14 марта.

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