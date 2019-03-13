Нет ничего невозможного в футболе! Соль о операционной кровати пожелал "Динамо" победы над "Челси"
Об этом Соль написал в Instagram.
"Операция состоялась вчера, как и планировалось. С сегодняшнего дня я начинаю восстановления, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Это не лучший момент, чтобы отпраздновать день рождения, но есть, что есть. Спасибо за поддержку! Давай" Динамо ", нет ничего невозможного в футболе! ", - написал Соль.
"Динамо" и "Челси" встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы 14 марта.
La operación salió ayer según lo previsto. Empiezo desde hoy con la recuperación para volver cuanto antes a los terrenos de juego . No es el mejor día para pasar un cumpleaños jeje pero es lo que hay ... Gracias a todos por los mensajes de animo !! Vamos @fc_dynamo_kyiv no hay nada imposible en fútbol !!! A por el @chelseafc.
- 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" уступило в Лондоне "Челси" со счетом 0: 3.
- Испанский форвард "Динамо" Фран Соль 2 марта травмировался в матче чемпионата Украины против "Десны" и выбыл до конца сезона.
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