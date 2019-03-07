"Динамо" без шансов проиграло "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы

7 марта, 2019, 23:50

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" уступило в Лондоне "Челси"

Лига Европы

1/8 финала. Первый матч

"Челси" (Англия) - "Динамо" (Украина) 3:0

Голы: Педро, 17, Виллиан, 65, Хадсон-Одой, 90

В стартовом составе "Динамо" травмированного Франа Соля в атаке заменил Назарий Русин, а вместо дисквалифицированного Беньямина Вербича на позиции левого вингера вышел номинальный центральный хавбек Виталий Буяльский.

"Челси" тоже не выставил оптимальный состав. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри оставил в запасе нескольких основных футболистов - Эдена Азара, Нголо Канте и Гонсало Игуаина.

Это не спасло киевлян от неприятностей уже в начале матча. "Челси" сразу завладел инициативой и открыл счет на 17-й минуте. Педро прорвался в штрафную, сыграл в стенку с Оливье Жиру и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Во второй раз мяч в ворота "Динамо" влетел на 65-й минуте. Над стенкой в девятку со штрафного отлично пробил экс-полузащитник "Шахтера" Виллиан.

До разгромного счет на 90-й минуте довел Каллум Хадсон-Одой.

"Динамо" проиграло "Челси" со счетом 0:3.

Ответный матч между киевлянами и лондонцами состоится 14 марта.

Игроки соперника "Динамо" в Лиге Европы - "Челси", раскололись на два лагеря из-за конфликта голкипера Кепы Аррисабалагы и главного тренера Маурицио Сарре.

"Челси" перед матчем с "Динамо" в Лиге Европы победил "Фулхэм" в чемпионате Англии .

Испанский форвард "Динамо" Фран Соль 2 марта травмировался в матче чемпионата Украины против "Десны" и выбыл до конца сезона.

Читайте также: "Челси" - "Динамо". Все о матче 1/8 финала Лиги Европы