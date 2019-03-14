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"Динамо" - "Челси": Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы


фото: REUTERS
Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" принимает английский "Челси"

Лига Европы

1/8 финала. Ответный матч

"Динамо" (Украина) - "Челси" (Англия)

Первый матч - 0: 3

14 марта, Киев, НСК "Олимпийский"

Начало - 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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