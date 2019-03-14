"Динамо" - "Челси": Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы
14 марта, 2019, 08:00
Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" принимает английский "Челси"
Лига Европы
1/8 финала. Ответный матч
"Динамо" (Украина) - "Челси" (Англия)
Первый матч - 0: 3
14 марта, Киев, НСК "Олимпийский"
Начало - 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" уступило в Лондоне "Челси" со счетом 0: 3.
- Форвард "Динамо" Фран Соль выложил фото после операции и пожелал одноклубникам победы над "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы.
- Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербичи не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против английского "Челси".
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