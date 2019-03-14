"Динамо" - "Челси": знаменитый футболист сделал неожиданный прогноз на матч

14 марта, 2019, 14:45

Бывший полузащитник "Динамо" Виталий Косовский считает, что киевлянам по силам победить "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает UA-Football.

"Как показала первая игра, уровень мастерства и класс англичан выше. Футболисты "Челси" быстрее принимают решения, отсюда очень высокая интенсивность игры, то, что присуще чемпионата Англии. Игроки "Челси" думали на футбольном поле очень быстро. К приему мяча у них уже были варианты развития атаки. Мастерство в завершающей стадии оказалось выше, что и привело к забитым мячам", - сказал Косовский.

Несмотря на это, экс-динамовец считает, что киевлянам по силам победить в ответном матче, хотя на выход в четвертьфинал рассчитывать будет сложно.

"В Киеве перед своими болельщиками на родном стадионе будет совсем другая игра. Так, отыграть три мяча с таким соперником трудно, но сыграть достойно и победить, возможно. Хочется увидеть качественный футбол и положительный результат", - отметил Косовский.

Виталий Косовский играл за "Динамо" с 1994 по 2003 год и в 1999 году выходил с киевлянами в полуфинал Лиги чемпионов.