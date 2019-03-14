"Динамо" - "Челси": знаменитый футболист сделал неожиданный прогноз на матч
Об этом сообщает UA-Football.
"Как показала первая игра, уровень мастерства и класс англичан выше. Футболисты "Челси" быстрее принимают решения, отсюда очень высокая интенсивность игры, то, что присуще чемпионата Англии. Игроки "Челси" думали на футбольном поле очень быстро. К приему мяча у них уже были варианты развития атаки. Мастерство в завершающей стадии оказалось выше, что и привело к забитым мячам", - сказал Косовский.
Несмотря на это, экс-динамовец считает, что киевлянам по силам победить в ответном матче, хотя на выход в четвертьфинал рассчитывать будет сложно.
"В Киеве перед своими болельщиками на родном стадионе будет совсем другая игра. Так, отыграть три мяча с таким соперником трудно, но сыграть достойно и победить, возможно. Хочется увидеть качественный футбол и положительный результат", - отметил Косовский.
Виталий Косовский играл за "Динамо" с 1994 по 2003 год и в 1999 году выходил с киевлянами в полуфинал Лиги чемпионов.
- Матч "Динамо" - "Челси" состоится сегодня на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 .
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