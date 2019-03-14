//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Динамо" - "Челси": знаменитый футболист сделал неожиданный прогноз на матч


фото: REUTERS
Бывший полузащитник "Динамо" Виталий Косовский считает, что киевлянам по силам победить "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает UA-Football.

"Как показала первая игра, уровень мастерства и класс англичан выше. Футболисты "Челси" быстрее принимают решения, отсюда очень высокая интенсивность игры, то, что присуще чемпионата Англии. Игроки "Челси" думали на футбольном поле очень быстро. К приему мяча у них уже были варианты развития атаки. Мастерство в завершающей стадии оказалось выше, что и привело к забитым мячам", - сказал Косовский.

Несмотря на это, экс-динамовец считает, что киевлянам по силам победить в ответном матче, хотя на выход в четвертьфинал рассчитывать будет сложно.

"В Киеве перед своими болельщиками на родном стадионе будет совсем другая игра. Так, отыграть три мяча с таким соперником трудно, но сыграть достойно и победить, возможно. Хочется увидеть качественный футбол и положительный результат", - отметил Косовский.

Виталий Косовский играл за "Динамо" с 1994 по 2003 год и в 1999 году выходил с киевлянами в полуфинал Лиги чемпионов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 марта, 2019 четверг

больше новостей

14 марта, 2019 четверг

13 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать