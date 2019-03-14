Движемся мы медленнее, чем должны, - Княжицкий о рассмотрении языкового закона

14 марта, 2019, 18:42

Председатель комитета по вопросам культуры и духовности ВР Николай Княжицкий заявил, что процесс рассмотрения языкового закона затягивается

Как сообщил корреспондент Еспресо.TV Илья Березенко, депутаты рассмотрели всего 490 поправок. По его словам, нардепы считают, что процесс затягивается.

"К примеру, было очень длинное и оживленное обсуждение поправки об украинском языке в образовании. Ранее был отрегулирован этот вопрос в законе об образовании, были серьезные оговорки и международное давление. Однако нардепы решили, что и в законе о языке эта поправка имеет очень серьезное влияние и нужно ее долго обсуждать", - рассказал корреспондент.

Сейчас нардепы считают, что рассмотрение поправок идет очень медленно и не знают когда закончат рассмотрение этого закона. По мнению народных избранников, если они будут рассматриваться в таком же темпе, то нет реалистического сценарного варианта чтоб их рассмотрели до выборов.

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По словам председателя комитета по вопросам культуры и духовности ВР Николая Княжицкого, непонятно из каких соображений процесс затягивается.

"Мы сегодня очень долго обсуждали употребление языка в образовании, а оно регулируется в статье 7 профильного закона об образовании. Общество знает как болезненно этот закон принимался, как болезненно обсуждался, международное давление было на Украину, мы его выдержали, отстояли правильность этих формулировок в Венецианской комиссии и, очевидно, мы перенесли статью 7 в этот закон, а здесь депутаты от разных фракций просто очень долго хотели поговорить вокруг этой статьи, хотя мы не можем ее изменять, потому что мы из-за этой статьи имели заблокированное сотрудничество с НАТО. Для нас в условиях безопасности это очень важно и мы очень трепетно, внимательно и ответственно подходим к таким нормам. Но депутатам хотелось поговорить, хотя очевидно комитет не рекомендовал менять настоящую статью. Так двигаемся мы медленнее, чем должны были двигаться, но верю, что закон примем. Когда я вам сказать не могу", - сказал Княжицкий.