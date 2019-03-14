Движемся мы медленнее, чем должны, - Княжицкий о рассмотрении языкового закона
Как сообщил корреспондент Еспресо.TV Илья Березенко, депутаты рассмотрели всего 490 поправок. По его словам, нардепы считают, что процесс затягивается.
"К примеру, было очень длинное и оживленное обсуждение поправки об украинском языке в образовании. Ранее был отрегулирован этот вопрос в законе об образовании, были серьезные оговорки и международное давление. Однако нардепы решили, что и в законе о языке эта поправка имеет очень серьезное влияние и нужно ее долго обсуждать", - рассказал корреспондент.
Сейчас нардепы считают, что рассмотрение поправок идет очень медленно и не знают когда закончат рассмотрение этого закона. По мнению народных избранников, если они будут рассматриваться в таком же темпе, то нет реалистического сценарного варианта чтоб их рассмотрели до выборов.
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По словам председателя комитета по вопросам культуры и духовности ВР Николая Княжицкого, непонятно из каких соображений процесс затягивается.
"Мы сегодня очень долго обсуждали употребление языка в образовании, а оно регулируется в статье 7 профильного закона об образовании. Общество знает как болезненно этот закон принимался, как болезненно обсуждался, международное давление было на Украину, мы его выдержали, отстояли правильность этих формулировок в Венецианской комиссии и, очевидно, мы перенесли статью 7 в этот закон, а здесь депутаты от разных фракций просто очень долго хотели поговорить вокруг этой статьи, хотя мы не можем ее изменять, потому что мы из-за этой статьи имели заблокированное сотрудничество с НАТО. Для нас в условиях безопасности это очень важно и мы очень трепетно, внимательно и ответственно подходим к таким нормам. Но депутатам хотелось поговорить, хотя очевидно комитет не рекомендовал менять настоящую статью. Так двигаемся мы медленнее, чем должны были двигаться, но верю, что закон примем. Когда я вам сказать не могу", - сказал Княжицкий.
- Напомним, 12 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- 12 марта Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного".
- Всего внесли более 2 тыс. поправок к этому законопроекту.
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