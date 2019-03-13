Запчасти из России для Укроборонпрома. Луценко заявил, что ФСБ перекрыла схемы перевозок

13 марта, 2019, 16:34

ФСБ России на прошлой неделе перекрыла схемы перевозок запчастей, благодаря этим схемам были сделаны новейшие украинские ракеты

Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко, передает Еспресо.TV.

"Новейшие украинские ракеты сделаны из-за того, что Укроборонпром закупил по подобной схеме часть необходимых изделий. ФСБ на прошлой неделе перекрыла все (те, что нам пока известны) схемы перевозок, но речь сейчас о том, что другого пути Укроборонпрома - ну может кто-то мудрый есть - я не знаю", - сказал он.

По словам Луценко, речь идет об уникальных узлах, производство которых очень затратно.

"Речь идет об уникальных узлах, наладить производство которых даже в Советском союзе стоило десятки лет, а я как главный инженер военного завода что-то понимаю в подготовке производства", - сказал Луценко.