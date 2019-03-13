Запчасти из России для Укроборонпрома. Луценко заявил, что ФСБ перекрыла схемы перевозок
13 марта, 2019, 16:34
ФСБ России на прошлой неделе перекрыла схемы перевозок запчастей, благодаря этим схемам были сделаны новейшие украинские ракеты
Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко, передает Еспресо.TV.
"Новейшие украинские ракеты сделаны из-за того, что Укроборонпром закупил по подобной схеме часть необходимых изделий. ФСБ на прошлой неделе перекрыла все (те, что нам пока известны) схемы перевозок, но речь сейчас о том, что другого пути Укроборонпрома - ну может кто-то мудрый есть - я не знаю", - сказал он.
По словам Луценко, речь идет об уникальных узлах, производство которых очень затратно.
"Речь идет об уникальных узлах, наладить производство которых даже в Советском союзе стоило десятки лет, а я как главный инженер военного завода что-то понимаю в подготовке производства", - сказал Луценко.
- Напомним, 25 февраля 2019 года проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза.
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- В свою очередь президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома", а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными.
- Журналисты Bihus.INFO также обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрому" приборов стоимостью $ 85 тыс. по цене в $ 580 тыс.
- Журналисты проекта "Наши деньги" заявили, что работники разных правоохранительных органов Украины брали взятки за закрытие производств о хищениях в украинском оборонном комплексе.
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