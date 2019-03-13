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Запчасти из России для Укроборонпрома. Луценко заявил, что ФСБ перекрыла схемы перевозок


фото: frontnews
ФСБ России на прошлой неделе перекрыла схемы перевозок запчастей, благодаря этим схемам были сделаны новейшие украинские ракеты

Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко, передает Еспресо.TV.

"Новейшие украинские ракеты сделаны из-за того, что Укроборонпром закупил по подобной схеме часть необходимых изделий. ФСБ на прошлой неделе перекрыла все (те, что нам пока известны) схемы перевозок, но речь сейчас о том, что другого пути Укроборонпрома - ну может кто-то мудрый есть - я не знаю", - сказал он.

По словам Луценко, речь идет об уникальных узлах, производство которых очень затратно.

"Речь идет об уникальных узлах, наладить производство которых даже в Советском союзе стоило десятки лет, а я как главный инженер военного завода что-то понимаю в подготовке производства", - сказал Луценко.

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