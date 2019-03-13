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Лидер "Реала" согласился вернуться в свой бывший клуб


фото: REUTERS
Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола заявил, что форвард "Реала" Карим Бензема согласился вернуться во французский клуб

Об этом сообщает Tout le sport .

"У нас был разговор с Бензема. Он открыт для возвращения. Но нам не удалось уладить финансовые вопросы. Было бы замечательно, если бы он вернулся однажды в" Лион ", - сказал Ола.

Также известно, что интерес к Бензема проявляет другой французский клуб - ПСЖ.

В нынешнем сезоне 31-летний француз сыграл за "Реал" во всех турнирах 44 матча, забил 22 гола и отдал 8 голевых передач. Его контракт с испанским клубом действует до 2021 года.

Карим Бензема оставил "Лион" в 2009 году и перешел в "Реал" за 35 млн евро.

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