Лидер "Реала" согласился вернуться в свой бывший клуб
13 марта, 2019, 12:54
Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола заявил, что форвард "Реала" Карим Бензема согласился вернуться во французский клуб
Об этом сообщает Tout le sport .
"У нас был разговор с Бензема. Он открыт для возвращения. Но нам не удалось уладить финансовые вопросы. Было бы замечательно, если бы он вернулся однажды в" Лион ", - сказал Ола.
Также известно, что интерес к Бензема проявляет другой французский клуб - ПСЖ.
В нынешнем сезоне 31-летний француз сыграл за "Реал" во всех турнирах 44 матча, забил 22 гола и отдал 8 голевых передач. Его контракт с испанским клубом действует до 2021 года.
Карим Бензема оставил "Лион" в 2009 году и перешел в "Реал" за 35 млн евро.
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