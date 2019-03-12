Россия направила ноту Украине из-за прекращения Договора о дружбе

12 марта, 2019, 10:51

Из-за прекращения действия Договора о дружбе Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Украине ноту

Об этом сообщает МИД России.

В российском МИДе напомнили, что Договор о дружбе от 31 мая 1997 года прекращает действие с 1 апреля 2019 г. по инициативе украинской стороны.

Кроме того, РФ обвинила Украину в нарушении договора в 2004 году путем ратификации меморандума о поддержке операций НАТО, а также путем внесения поправок в Военную доктрину, в которой заявлено о вступлении в НАТО как о стратегической цели государства.

В Москве также раскритиковали изменения в Конституцию Украины, которыми недавно закрепили курс на Европейский союз и НАТО.

В МИД России подчеркнули, что власть "ведет целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения".