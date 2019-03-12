Россия направила ноту Украине из-за прекращения Договора о дружбе
12 марта, 2019, 10:51
Из-за прекращения действия Договора о дружбе Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Украине ноту
Об этом сообщает МИД России.
В российском МИДе напомнили, что Договор о дружбе от 31 мая 1997 года прекращает действие с 1 апреля 2019 г. по инициативе украинской стороны.
Кроме того, РФ обвинила Украину в нарушении договора в 2004 году путем ратификации меморандума о поддержке операций НАТО, а также путем внесения поправок в Военную доктрину, в которой заявлено о вступлении в НАТО как о стратегической цели государства.
В Москве также раскритиковали изменения в Конституцию Украины, которыми недавно закрепили курс на Европейский союз и НАТО.
В МИД России подчеркнули, что власть "ведет целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения".
- Напомним, 6 сентября, СНБО Украины поддержала инициативу президента о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ на десять лет. 17 сентября Президент Украины подписал соответствующий указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 г. "О договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".
- Договор был подписан 31 мая 1997 г. сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не будут против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 г., Госдума РФ - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года - с момента обмена ратификационными грамотами. Он закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства государств не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
- 19 сентября указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией вступил в силу .
- Порошенко передал генсеку ООН ноту о разрыве договора о дружбе с Россией.
- 10 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении Договора о дружбе с Россией .
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