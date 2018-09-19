Указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией вступил в силу

19 сентября, 2018, 11:27

В среду, 19 сентября, указ президента Украины Петра Порошенко о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ вступил в действие

Указ опубликовало издание "Правительственный курьер".

Согласно тексту указа, он вступает в силу со дня его обнародования.

Ранее, 6 сентября, СНБО Украины поддержал инициативу президента о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ на десять лет. 17 сентября президент Украины подписал соответствующий указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 г. "О договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Договор был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не будут против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года - с момента обмена ратификационными грамотами.

Договором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства государств не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.