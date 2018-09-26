Порошенко передал генсеку ООН ноту о расторжении договора о дружбе с Россией

26 сентября, 2018, 22:27

Президент Петр Порошенко передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент передал Генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией", - написал Цеголко.

Цеголко также добавил, что "наша нота будет распространена как официальный документ Генассамблеи и Совета Безопасности ООН".

Договор был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не будут против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года - с момента обмена ратификационными грамотами. Он закреплял принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства государств не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга”.

Президент передал Генеральному секретарю ООН ноту относительно решения Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Наша нота будет распространена как официальный документ Генассамблеи и Совета Безопасности ООН. pic.twitter.com/0b9cKNkvE4 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.