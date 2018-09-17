Порошенко подписал решение СНБО о прекращении соглашения о дружбе с РФ

17 сентября, 2018, 12:55

Президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал указ "О решении СНБО от 6 сентября 2018 года "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ". Согласно решению СНБО поддержаны предложения Министерства иностранных дел относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года”, - говорится в сообщении.

Предусмотрено, что Министерство иностранных дел Украины должно заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, согласно статье 40 настоящего Договора и внести в установленном порядке на рассмотрение Президенту Украины проект закона Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Также, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, подписанного 31 мая 1997 года, и основания прекращения.