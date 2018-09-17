 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко подписал решение СНБО о прекращении соглашения о дружбе с РФ


фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал указ "О решении СНБО от 6 сентября 2018 года "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ". Согласно решению СНБО поддержаны предложения Министерства иностранных дел относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года”, - говорится в сообщении.

Предусмотрено, что Министерство иностранных дел Украины должно заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, согласно статье 40 настоящего Договора и внести в установленном порядке на рассмотрение Президенту Украины проект закона Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Также, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, подписанного 31 мая 1997 года, и основания прекращения.

  • Напомним, 28 августа на XIII совещании руководителей дипломатических учреждений Украины президент Украины Порошенко предложил расторгнуть договор "о дружбе" с Россией.
  • Глава МИД заявил, что пакет документов по денонсации Украиной Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией уже подготовлен.
  • Украина не будет продлять действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, и это не будет его денонсацией, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

17 сентября, 2018 понедельник

16 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать