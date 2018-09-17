Порошенко подписал решение СНБО о прекращении соглашения о дружбе с РФ
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Петр Порошенко подписал указ "О решении СНБО от 6 сентября 2018 года "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ". Согласно решению СНБО поддержаны предложения Министерства иностранных дел относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года”, - говорится в сообщении.
Предусмотрено, что Министерство иностранных дел Украины должно заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, согласно статье 40 настоящего Договора и внести в установленном порядке на рассмотрение Президенту Украины проект закона Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.
Также, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, подписанного 31 мая 1997 года, и основания прекращения.
- Напомним, 28 августа на XIII совещании руководителей дипломатических учреждений Украины президент Украины Порошенко предложил расторгнуть договор "о дружбе" с Россией.
- Глава МИД заявил, что пакет документов по денонсации Украиной Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией уже подготовлен.
- Украина не будет продлять действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, и это не будет его денонсацией, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
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