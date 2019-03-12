Расследование Bihus.info: Активисты облили кровью здание НАБУ
Об этом сообщает "Традиция и порядок" в Facebook.
Активисты облили вход в НАБУ бычьей кровью и забросали яйцами.
Отмечается, что они требовали встречи с представителями НАБУ и привлечения к ответственности заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, основного фигуранта журналистского расследования. Ни один из представителей НАБУ не вышел к активистам.
Здание Национального антикоррупционного бюро обклеили наклейками "Торговля с оккупантами - бизнес на крови".
После этого представители движения Традиция и порядок двинулись к Специализированной антикоррупционной прокуратуре чтобы спросить о расследовании факта причастности ГПУ, Военной прокуратуры, СБУ, Государственной фискальнох службы и НАБУ к хищению на "Укроборонпроме".
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился в НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза.
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- В свою очередь президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома", а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными .
- Журналисты Bihus.INFO также обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $85 тыс. по цене в $580 тыс.
- Журналисты проекта "Наши деньги" заявили, что работники разных правоохранительных органов Украины брали взятки за закрытие производств по хищениям в украинском оборонном комплексе.
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