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Расследование Bihus.info: Активисты облили кровью здание НАБУ

Активисты организации "Традиции и порядок" облили кровью здание Национального антикоррупционного бюро Украины из-за журналистского расследования, в котором НАБУ якобы за деньги закрывало дела о хищениях в оборонной сфере

Об этом сообщает "Традиция и порядок" в Facebook.

Активисты облили вход в НАБУ бычьей кровью и забросали яйцами.

Отмечается, что они требовали встречи с представителями НАБУ и привлечения к ответственности заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, основного фигуранта журналистского расследования. Ни один из представителей НАБУ не вышел к активистам.

Здание Национального антикоррупционного бюро обклеили наклейками "Торговля с оккупантами - бизнес на крови".

После этого представители движения Традиция и порядок двинулись к Специализированной антикоррупционной прокуратуре чтобы спросить о расследовании факта причастности ГПУ, Военной прокуратуры, СБУ, Государственной фискальнох службы и НАБУ к хищению на "Укроборонпроме".

 

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