Поправки к языковому закону рассмотрят быстро, - Кошель
Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает Еспресо.TV .
"К сожалению, я вижу очень неприятную тенденцию, когда тему языка пытаются перевести в избирательную плоскость. Это наблюдается уже несколько недель. У нас некоторые кандидаты в президенты - профессиональные защитники прав русскоязычных граждан. Я имею в виду вчерашнее заявление господина Вилкула, по языковому расколу", - заявил Кошель.
Глава КИУ назвал это "опасной тенденцией, потому, что до недавнего времени избирательная кампания проходила без спекуляций на языковом вопросе".
Кошель добавил, что вчера на согласительном совете народные депутаты - представители правящих партий и оппозиционных фракций - заявили о том, что этот закон необходим.
"Я верю, что эти поправки в закон будут быстро рассмотрены и, возможно, в четверг закон рассмотрят в целом", - заявил Кошель.
- Напомним, 12 октября 2018 года Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- Председатель Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий заявил: "У нас будет качественный закон об украинском языке в украинском государстве, несмотря на любое сопротивление"
- 12 марта 2019 года Рада начала рассматривать во втором чтении закон о функционировании украинского языка как государственного. Внесено более 2 тыс. поправок.
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