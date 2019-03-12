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Поправки к языковому закону рассмотрят быстро, - Кошель

На согласительном совете нардепы от правящей партии и оппозиции заявили, что языковой закон необходим

Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает Еспресо.TV .

"К сожалению, я вижу очень неприятную тенденцию, когда тему языка пытаются перевести в избирательную плоскость. Это наблюдается уже несколько недель. У нас некоторые кандидаты в президенты - профессиональные защитники прав русскоязычных граждан. Я имею в виду вчерашнее заявление господина Вилкула, по языковому расколу", - заявил Кошель.

Глава КИУ назвал это "опасной тенденцией, потому, что до недавнего времени избирательная кампания проходила без спекуляций на языковом вопросе".

Кошель добавил, что вчера на согласительном совете народные депутаты - представители правящих партий и оппозиционных фракций - заявили о том, что этот закон необходим.

"Я верю, что эти поправки в закон будут быстро рассмотрены и, возможно, в четверг закон рассмотрят в целом", - заявил Кошель.

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