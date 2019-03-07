"Реал" определился с кандидатами на пост главного тренера

7 марта, 2019, 12:20

Испанский футбольный клуб "Реал" рассматривает на пост нового главного тренера трех кандидатов

Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, главной целью мадридского клуба является немецкий тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп. В шорт-лист "Реала" также попали аргентинец Почеттино с английского "Тоттенхэма" и итальянец Массимилиано Аллегри, который возглавляет туринский "Ювентус".

Нынешний главный тренер "Реала" Сантьяго Солари, скорее всего, сохранит свой пост до конца сезона.

Не исключают в Мадриде и вариант с возвращением Жозе Моуринью. У португальца хорошие отношения с президентом клуба Флорентино Пересом, но в руководстве "Реала" считают, что Моуринью исчерпал свой потенциал.

Кроме того, "Реал" хочет видеть в команде тренера, который наладит позитивную атмосферу в команде и не будет конфликтовать с футболистами. Именно поэтому Клопп является кандидатом номер один, хотя немец в прошлом уже отказывал "Реала". Тем не менее, испанцы намерены предпринять еще одну попытку уговорить Клоппа.