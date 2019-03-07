"Реал" определился с кандидатами на пост главного тренера
Об этом сообщает The Independent.
По информации издания, главной целью мадридского клуба является немецкий тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп. В шорт-лист "Реала" также попали аргентинец Почеттино с английского "Тоттенхэма" и итальянец Массимилиано Аллегри, который возглавляет туринский "Ювентус".
Нынешний главный тренер "Реала" Сантьяго Солари, скорее всего, сохранит свой пост до конца сезона.
Не исключают в Мадриде и вариант с возвращением Жозе Моуринью. У португальца хорошие отношения с президентом клуба Флорентино Пересом, но в руководстве "Реала" считают, что Моуринью исчерпал свой потенциал.
Кроме того, "Реал" хочет видеть в команде тренера, который наладит позитивную атмосферу в команде и не будет конфликтовать с футболистами. Именно поэтому Клопп является кандидатом номер один, хотя немец в прошлом уже отказывал "Реала". Тем не менее, испанцы намерены предпринять еще одну попытку уговорить Клоппа.
- Ранее стало известно, что "Реал" может вернуть на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью, который уже возглавлял мадридский клуб.
- 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" победил в гостях испанский "Реал" и вышел в следующий раунд.
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