Зидан возвращается на пост главного тренера "Реала", - Marca

11 марта, 2019, 17:03

Француз Зинедин Зидан будет вновь назначен на пост главного тренера мадридского "Реала"

Об этом сообщает Marca.

Зидан возглавит "Реал" во вторник, 12 марта. На посту главного тренера мадридцев он заменит Сантьяго Солари.

46-летний Зинедин Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

Француз покинул "Реал" по окончании прошлого сезона. Его преемником стал экс-тренер сборной Испании Лопетеги. Впрочем, за пять месяцев его отправили в отставку и назначили Сантьяго Солари. Под руководством последнего "Реал" вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место.