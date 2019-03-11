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В центре Киева из-за сильного ветра сорвало крышу с дома и она упала на припаркованные авто. ФОТОФАКТ

В понедельник, 11 марта, в Киеве сильные порывы ветра сорвали крышу со зданий и поломали деревья

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Так, по ул. Лысенко в районе д. 4 ветер сорвал элементы кровли, которые упали на проезжую часть, автомобили и на тротуары.

На Чоколовском бульваре вблизи д. 32 ветер сломал дерево, которое упало на провода электросети.

ул. Лысенко (выше)

Чоколовский бульвар

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