//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве ветер повалил дерево на подростков, есть пострадавший

В Святошинском районе Киева шквальный ветер повалил дерево, под которым находились 17-летние подростки

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .

Инцидент произошел на бульваре Кольцова во дворе многоэтажек. Одного парня забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, его товарища осмотрели медики, но госпитализация не понадобилась.

Напомним, в Винницкой области в результате непогоды погибли ребенок и 29-летняя женщина .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать