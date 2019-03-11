В Киеве ветер повалил дерево на подростков, есть пострадавший
11 марта, 2019, 14:32
В Святошинском районе Киева шквальный ветер повалил дерево, под которым находились 17-летние подростки
Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .
Инцидент произошел на бульваре Кольцова во дворе многоэтажек. Одного парня забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, его товарища осмотрели медики, но госпитализация не понадобилась.
Напомним, в Винницкой области в результате непогоды погибли ребенок и 29-летняя женщина .
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