Непогода в Украине: в Винницкой области уже двое погибших, на Буковине заблокирована международная трасса

11 марта, 2019, 12:00

На Винничине из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина, а на Черниговщине из-за непогоды на трассу упали провода высоковольтной линии

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Нацполицию.

По словам начальника отдела коммуникации полиции области Анны Олейник, около 10 утра на женщину упало дерево.

"Сегодня утром есть еще один трагический случай, вызванный ураганом, - из-за падения дерева в г.. Хмельник погибла 29-летняя женщина", - сказала Олейник.

Олейник также сказала, что женщина возвращалась с работы, когда на нее упало дерево, поваленное ветром. Она погибла на месте.

Полиция открыла уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает Укринформ , из-за непогоды в Черновицкой области на трассу вблизи пункта пропуска "Порубное" упали провода высоковольтной линии и движение международной трассой перекрыли.