В Эфиопии из-за авиакатастрофы погибли 8 американцев
11 марта, 2019, 08:41
В результате падения самолета компании Ethiopian Airlines в Эфиопии 10 марта погибли 8 граждан США
Соответствующее заявление опубликувалв Государственный департамент США, передает РБК-Украина.
"Государственный департамент США выражает соболезнования семьям и друзьям погибших в трагической катастрофе рейса ET302 авиакомпании Ethiopian Airlines. Мы можем подтвердить, что по меньшей мере восемь граждан США были среди жертв", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.
Кроме того, в Госдепе выразили соболезнования семьям погибших. Отмечается, что дипломатические ведомства США сотрудничают с правительством Эфиопии и авиакомпанией Ethiopian Airlines для оказания помощи.
- Напомним, 10 марта пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение на пути из Аддис-Абебы в Найроби.
- В Министерстве иностранных дел заявили, что граждан Украины на борту самолета "Боинг 737" , потерпевшего катастрофу в Эфиопии, не было.
- В авиакатастрофе в Эфиопии погиб известный итальянский археолог Себастьяно Туса.
- По меньшей мере 10 погибших в авиакатастрофе самолета в Эфиопии были сотрудниками ООН.
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