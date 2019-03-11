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В Эфиопии из-за авиакатастрофы погибли 8 американцев


фото: REUTERS
В результате падения самолета компании Ethiopian Airlines в Эфиопии 10 марта погибли 8 граждан США

Соответствующее заявление опубликувалв Государственный департамент США, передает РБК-Украина.

"Государственный департамент США выражает соболезнования семьям и друзьям погибших в трагической катастрофе рейса ET302 авиакомпании Ethiopian Airlines. Мы можем подтвердить, что по меньшей мере восемь граждан США были среди жертв", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, в Госдепе выразили соболезнования семьям погибших. Отмечается, что дипломатические ведомства США сотрудничают с правительством Эфиопии и авиакомпанией Ethiopian Airlines для оказания помощи.

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