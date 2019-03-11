"Агент НАБУ" Шевченко заявил, что "разрабатывал" Гладковского, но неудачно

11 марта, 2019, 21:46

Так называемый агент НАБУ Евгений Шевченко записал видеообращение по поводу нового расследования сделок Укроборонпрома журналистами Bihus.INFO

Обращение Шевченко выложил на своей странице в Facebook.

Шевченко заявил, что является непричастным к сделкам Гладковского.

"Никаких незаконных решений вопросов через меня в НАБУ не происходило", - сказал Шевченко.

По его словам, например, поставка прицелов для Харьковского бронетанкового завода не была фиктивной. Поэтому предприятие Оптимумспецдеталь было изъято из перечня сомнительных фирм, подготовленного в НАБУ.

Шевченко отрицает передачу взяток и говорит, что сотрудничал с военными предприятиями, но не участвовал в сделках Гладковского.

Его целью было познакомиться с Гладковским, чтобы исследовать их связи, но это ему не удалось.

Также Шевченко считает, что сделки Гладковского покрывались благодаря решению президента Петра Порошенко.