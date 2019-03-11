"Агент НАБУ" Шевченко заявил, что "разрабатывал" Гладковского, но неудачно
Обращение Шевченко выложил на своей странице в Facebook.
Шевченко заявил, что является непричастным к сделкам Гладковского.
"Никаких незаконных решений вопросов через меня в НАБУ не происходило", - сказал Шевченко.
По его словам, например, поставка прицелов для Харьковского бронетанкового завода не была фиктивной. Поэтому предприятие Оптимумспецдеталь было изъято из перечня сомнительных фирм, подготовленного в НАБУ.
Шевченко отрицает передачу взяток и говорит, что сотрудничал с военными предприятиями, но не участвовал в сделках Гладковского.
Его целью было познакомиться с Гладковским, чтобы исследовать их связи, но это ему не удалось.
Также Шевченко считает, что сделки Гладковского покрывались благодаря решению президента Петра Порошенко.
- Напомним, 25 февраля 2019 года проект "Наши деньги" обнародовал расследование хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза.
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- В свою очередь президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома", а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными.
- Журналисты Bihus.INFO также обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрому" приборов стоимостью $ 85 тыс. по цене в $ 580 тыс .
- 11 марта журналисты проекта "Наши деньги" заявили, что работники разных правоохранительных органов Украины брали взятки за закрытие производств о хищениях в украинском оборонном комплексе.
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