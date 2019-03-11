//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Агент НАБУ" Шевченко заявил, что "разрабатывал" Гладковского, но неудачно

Так называемый агент НАБУ Евгений Шевченко записал видеообращение по поводу нового расследования сделок Укроборонпрома журналистами Bihus.INFO

Обращение Шевченко выложил на своей странице в Facebook.

Шевченко заявил, что является непричастным к сделкам Гладковского.

"Никаких незаконных решений вопросов через меня в НАБУ не происходило", - сказал Шевченко.

По его словам, например, поставка прицелов для Харьковского бронетанкового завода не была фиктивной. Поэтому предприятие Оптимумспецдеталь было изъято из перечня сомнительных фирм, подготовленного в НАБУ.

Шевченко отрицает передачу взяток и говорит, что сотрудничал с военными предприятиями, но не участвовал в сделках Гладковского.

Его целью было познакомиться с Гладковским, чтобы исследовать их связи, но это ему не удалось.

Также Шевченко считает, что сделки Гладковского покрывались благодаря решению президента Петра Порошенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать