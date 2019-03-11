МВД показало свидетельства фейковых спонсоров кампании Юрия Тимошенко

11 марта, 2019, 17:12

Министерство внутренних дел обнародовало свидетельства людей, которые якобы были фиктивными спонсорами кандидата в президенты Юрия Тимошенко

Видео с показаниями людей опубликовано на странице МВД в YouTube.

Одна из женщин на видео говорит, что ей "просто сказали подписать документы". Другой человек сказал, что "не читая документов, подписал".

Еще одна женщина сказала, что поставила подпись под документами, так как к ней пришел "человек, которого я много знаю лет, порядочный". Она не предполагала, что ее могут подставить.

"Указанное уголовное производство начато около месяца назад. Видео нам предоставили журналисты, после того как были первые соответствующие сообщения. Производство начато по статье 157 [препятствование осуществлению избирательного права]. На видео - жители Одесской области", - рассказал журналистам заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Сам Юрий Тимошенко заявил, что деньги на президентский залог, который составляет 2,5 млн гривен, ему одолжили "друзья-фермеры".