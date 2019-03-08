Подкуп Тимошенко: суд арестовал второго подозреваемого
8 марта, 2019, 09:40
Печерский райсуд Киева избрал втором подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко Александру Ищенко меру пресечения в виде ареста с правом залога 4 млн грн
Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter .
"Втором подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины - Ищенко А.А. - решением Печерского райсуда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн грн", - написала пресс-секретарь.
Ранее Печерский райсуд избрал аналогичную меру пресечения первому подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Тимошенко - Тарасу Констанчуку.
Втором подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украини - Ищенко А.А. - решением Печерского райсуда. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн.грн.- Лариса Сарган (@SarganLarysa) 8 марта 2019 г.
- Напомним, 6 марта ГПУ, ГБР и СБУ задержали двух человек, которые пытались дать кандидату в президенты Юрию Тимошенку деньги в эквиваленте 5 млн грн за отказ баллотироваться.
- Представитель ГПУ сообщил, что при попытке дачи взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенку задержали председателя одной из политических партий.
- СМИ выяснили, что задержанными оказались глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и бывший боец батальона "Донбасс" Александр Ищенко.
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