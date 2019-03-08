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Подкуп Тимошенко: суд арестовал второго подозреваемого

Печерский райсуд Киева избрал втором подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко Александру Ищенко меру пресечения в виде ареста с правом залога 4 млн грн

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter .

"Втором подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины - Ищенко А.А. - решением Печерского райсуда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн грн", - написала пресс-секретарь.

Ранее Печерский райсуд избрал аналогичную меру пресечения первому подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Тимошенко - Тарасу Констанчуку.

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