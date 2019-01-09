Заказать через Uber гигантский конвертоплан: в Лас-Вегасе показали новое аэротакси
Прототип представили на выставке CES 2019 Лас-Вегасе.
View the full-scale exhibit of the #BellNexus air taxi during tomorrow's official # CES2019 opening.- Bell @ # CES2019 #FlyBellNexus (@BellFlight) 8 января 2019 г.
LVCC, North Hall Booth 5431
https://t.co/nEKJ2qak5H pic.twitter.com/YQb7ehV2cc
Шесть электровентиляторов на поворотном подвесе позволят максимально снизить уровень производимого шума, при этом увеличить дальность полета. Такое количество электромоторов позволит использовать для конвертоплана обычные вертолетные площадки.
В будущем Nexus будет пятиместным и станет выполнять полеты на скорости до 241 км/ч. Максимальная взлетная масса составит 2,7 т, а полезная - до 450 кг. Регулярные полеты Nexus начнутся в 2021 году.
В компании отмечают, что проблем с получением сертификата и лицензии на использование аппарата не будет, поскольку за рулем всегда будет находиться пилот. Компания уже договорилась с Uber, что конвертоплан-такси можно будет заказать через это приложение.
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