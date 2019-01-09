Заказать через Uber гигантский конвертоплан: в Лас-Вегасе показали новое аэротакси

9 января, 2019, 15:43

Американская компания Bell Helicopter представила свой первый концепт пассажирского аэротакси Nexus, выполненного как конвертоплан с шестью электровентиляторами

Прототип представили на выставке CES 2019 Лас-Вегасе.

Шесть электровентиляторов на поворотном подвесе позволят максимально снизить уровень производимого шума, при этом увеличить дальность полета. Такое количество электромоторов позволит использовать для конвертоплана обычные вертолетные площадки.

В будущем Nexus будет пятиместным и станет выполнять полеты на скорости до 241 км/ч. Максимальная взлетная масса составит 2,7 т, а полезная - до 450 кг. Регулярные полеты Nexus начнутся в 2021 году.

В компании отмечают, что проблем с получением сертификата и лицензии на использование аппарата не будет, поскольку за рулем всегда будет находиться пилот. Компания уже договорилась с Uber, что конвертоплан-такси можно будет заказать через это приложение.

Ранее Bell Helicopter опубликовала видеозапись летных испытаний нового конвертоплана V-280, который в ближайшее время поступит на вооружение армии США.