 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Летать без лицензии пилота: в США представили первый персональный мультикоптер BlackFly

Компания Opener тестирует первый пассажирский персональный мультикоптер BlackFly с вертикальными взлетом и посадкой

Как говорится на сайте компании, особенность летательного аппарата в том, что им крайне просто управлять, а для его использования не требуется лицензия пилота.

Мультикоптер BlackFly имеет 4 электромотора с воздушными винтами. Крылья в аппарате установлены под углом относительно фюзеляжа - когда BlackFly делает вертикальный взлет и посадку пассажир располагается спиной к земле, во время полета пилот переходит в сидячее положение.

BlackFly имеет в высоту полтора метра, в длину - четыре, а размах крыльев достигает 4,2 метра. Планируется, что аппарат сможет летать со скоростью до 130 км/ч на расстояние до 40 километров при температуре от 0 до 30 градусов Цельсия, осуществлять посадку как на воду, так и на сушу, совершать маневры при ветре до 11 метров в секунду.

Кроме того, разработчики обещают, что аппарат будет иметь максимально эффективную систему энергосбережения и низкий уровень шумов.

Посадкой и взлетом будет заниматься автопилот BlackFly, также именно с его помощью полет будет стабилизирован. Кроме того, аппарат сможет автоматически двигаться по прямой в случае, если пилот заранее проложит маршрут

Летательное устройство сможет автоматически возвращаться к точке взлета и приземляться на необходимое место. В случае аварии в хвосту BlackFly установлен спасательный парашют.

Пока неизвестно, когда начнутся продажи BlackFly, сколько он будет стоить и какими операционными системами власти позволят его использование.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2018 понедельник

больше новостей

16 июля, 2018 понедельник

15 июля, 2018 воскресенье

14 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать