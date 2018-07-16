Летать без лицензии пилота: в США представили первый персональный мультикоптер BlackFly

16 июля, 2018, 11:45

Компания Opener тестирует первый пассажирский персональный мультикоптер BlackFly с вертикальными взлетом и посадкой

Как говорится на сайте компании, особенность летательного аппарата в том, что им крайне просто управлять, а для его использования не требуется лицензия пилота.

Мультикоптер BlackFly имеет 4 электромотора с воздушными винтами. Крылья в аппарате установлены под углом относительно фюзеляжа - когда BlackFly делает вертикальный взлет и посадку пассажир располагается спиной к земле, во время полета пилот переходит в сидячее положение.

BlackFly имеет в высоту полтора метра, в длину - четыре, а размах крыльев достигает 4,2 метра. Планируется, что аппарат сможет летать со скоростью до 130 км/ч на расстояние до 40 километров при температуре от 0 до 30 градусов Цельсия, осуществлять посадку как на воду, так и на сушу, совершать маневры при ветре до 11 метров в секунду.

Кроме того, разработчики обещают, что аппарат будет иметь максимально эффективную систему энергосбережения и низкий уровень шумов.

Посадкой и взлетом будет заниматься автопилот BlackFly, также именно с его помощью полет будет стабилизирован. Кроме того, аппарат сможет автоматически двигаться по прямой в случае, если пилот заранее проложит маршрут

Летательное устройство сможет автоматически возвращаться к точке взлета и приземляться на необходимое место. В случае аварии в хвосту BlackFly установлен спасательный парашют.

Пока неизвестно, когда начнутся продажи BlackFly, сколько он будет стоить и какими операционными системами власти позволят его использование.