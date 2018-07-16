Летать без лицензии пилота: в США представили первый персональный мультикоптер BlackFly
Как говорится на сайте компании, особенность летательного аппарата в том, что им крайне просто управлять, а для его использования не требуется лицензия пилота.
Мультикоптер BlackFly имеет 4 электромотора с воздушными винтами. Крылья в аппарате установлены под углом относительно фюзеляжа - когда BlackFly делает вертикальный взлет и посадку пассажир располагается спиной к земле, во время полета пилот переходит в сидячее положение.
BlackFly имеет в высоту полтора метра, в длину - четыре, а размах крыльев достигает 4,2 метра. Планируется, что аппарат сможет летать со скоростью до 130 км/ч на расстояние до 40 километров при температуре от 0 до 30 градусов Цельсия, осуществлять посадку как на воду, так и на сушу, совершать маневры при ветре до 11 метров в секунду.
Кроме того, разработчики обещают, что аппарат будет иметь максимально эффективную систему энергосбережения и низкий уровень шумов.
Посадкой и взлетом будет заниматься автопилот BlackFly, также именно с его помощью полет будет стабилизирован. Кроме того, аппарат сможет автоматически двигаться по прямой в случае, если пилот заранее проложит маршрут
Летательное устройство сможет автоматически возвращаться к точке взлета и приземляться на необходимое место. В случае аварии в хвосту BlackFly установлен спасательный парашют.
Пока неизвестно, когда начнутся продажи BlackFly, сколько он будет стоить и какими операционными системами власти позволят его использование.
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