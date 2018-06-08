Американский стартап показал новое летающее такси

8 июня, 2018, 09:10

Калифорнийский стартап Kitty Hawk представил первый прототип персонального электрического флаера Kitty Hawk Flyer

Об этом пишет CNN.

Сверхлегкий летательный аппарат Kitty Hawk Flyer может поднять в воздух одного человека и передвигаться со скоростью до 32 километров в час в течение 20 минут на высоте от одного до трех метров.

Полет флаера будут поддерживать 10 отдельных двигателей, не зависящих друг от друга.

В марте 2018 года Kitty Hawk рассказал о строительстве полигона для тестирования летающего такси Cora в Новой Зеландии. При этом Cora не будет продаваться физическим лицам, а только крупным транспортным компаниям для систематического решения проблем пробок на дорогах.