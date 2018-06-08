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Американский стартап показал новое летающее такси

Калифорнийский стартап Kitty Hawk представил первый прототип персонального электрического флаера Kitty Hawk Flyer

Об этом пишет CNN.

Сверхлегкий летательный аппарат Kitty Hawk Flyer может поднять в воздух одного человека и передвигаться со скоростью до 32 километров в час в течение 20 минут на высоте от одного до трех метров.

Полет флаера будут поддерживать 10 отдельных двигателей, не зависящих друг от друга.

В марте 2018 года Kitty Hawk рассказал о строительстве полигона для тестирования летающего такси Cora в Новой Зеландии. При этом Cora не будет продаваться физическим лицам, а только крупным транспортным компаниям для систематического решения проблем пробок на дорогах.

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