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Всемирный банк пересмотрел прогноз роста экономики Украины


фото: bank.gov.ua
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год до 2,9%, в 2020 году - до 3,4%

Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" ( Global Economic Prospects , январь 2019).

Как указано в документе, по сравнению с прогнозом, опубликованным в июне 2018 года, прогноз на 2019 год снижен на 1,1 п.п., на 2020 год - на 0,6 п.п.

Прогноз на 2018 год сохранен на уровне 3,5%, в 2021 году рост составит 3,8%.

Таким образом, обновленный прогноз Всемирного банка по росту ВВП Украины выглядит следующим образом: 2018 - 3,5%, в 2019 году - 2,9%, 2020 год - 3,4%, 2021 - 3,8%.

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  • Напомним, Министерство экономического развития и торговли разработало три сценария развития украинской экономики до 2021 года.
  • По наихудшему сценарию рост ВВП в 2019 году составит 1,1%, в 2020 году - 1,6%, в 2021 году - 2,1%. Самый оптимистичный вариант предполагает, что в 2019 году рост ВВП составит 4,1%, в 2020 году - 5%, в 2021 году - 5,4%.
  • В октябре Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2018 году на уровне 3,3%, в 2019 году - на уровне 3,5%.
  • Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики мира в 2019 году с 3% до 2,9% на фоне усиления рисков и неблагоприятных факторов.
 
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