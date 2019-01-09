Всемирный банк пересмотрел прогноз роста экономики Украины
9 января, 2019, 13:25
Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год до 2,9%, в 2020 году - до 3,4%
Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" ( Global Economic Prospects , январь 2019).
Как указано в документе, по сравнению с прогнозом, опубликованным в июне 2018 года, прогноз на 2019 год снижен на 1,1 п.п., на 2020 год - на 0,6 п.п.
Прогноз на 2018 год сохранен на уровне 3,5%, в 2021 году рост составит 3,8%.
Таким образом, обновленный прогноз Всемирного банка по росту ВВП Украины выглядит следующим образом: 2018 - 3,5%, в 2019 году - 2,9%, 2020 год - 3,4%, 2021 - 3,8%.
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- Напомним, Министерство экономического развития и торговли разработало три сценария развития украинской экономики до 2021 года.
- По наихудшему сценарию рост ВВП в 2019 году составит 1,1%, в 2020 году - 1,6%, в 2021 году - 2,1%. Самый оптимистичный вариант предполагает, что в 2019 году рост ВВП составит 4,1%, в 2020 году - 5%, в 2021 году - 5,4%.
- В октябре Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2018 году на уровне 3,3%, в 2019 году - на уровне 3,5%.
- Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики мира в 2019 году с 3% до 2,9% на фоне усиления рисков и неблагоприятных факторов.
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