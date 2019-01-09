Всемирный банк пересмотрел прогноз роста экономики Украины

9 января, 2019, 13:25

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год до 2,9%, в 2020 году - до 3,4%

Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" ( Global Economic Prospects , январь 2019).

Как указано в документе, по сравнению с прогнозом, опубликованным в июне 2018 года, прогноз на 2019 год снижен на 1,1 п.п., на 2020 год - на 0,6 п.п.

Прогноз на 2018 год сохранен на уровне 3,5%, в 2021 году рост составит 3,8%.

Таким образом, обновленный прогноз Всемирного банка по росту ВВП Украины выглядит следующим образом: 2018 - 3,5%, в 2019 году - 2,9%, 2020 год - 3,4%, 2021 - 3,8%.

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