Всемирный банк спрогнозировал темпы роста ВВП Украины

4 октября, 2018, 18:29

Всемирный банк спрогнозировал рост экономики Украины в 2018 году на уровне 3,3%, в 2019 году - на уровне 3,5%

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка в Украине.

Во Всемирном банке отметили, что в 2020-2021 годах, когда связанная с выборами неопределенность пройдет, рост украинской экономики может превысить 4%.

При этом в организации подчеркнули, что экономическое развитие страны зависит от эффективности реформирования и сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Перспективы экономического роста в значительной степени зависят от темпов внедрения реформ и достижения договоренностей с МВФ. Это особенно важно, когда доступ к внешнему рынку капитала значительно ухудшился для развивающихся стран", - считает директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Какхонен.

В ВБ также объяснили рост инфляции в Украине и прокомментировали меры сдерживания, принятые НБУ.

"НБУ и в дальнейшем проводит политику таргетирования инфляции, однако ее уровень остается высоким из-за повышения зарплат и пенсий. Индекс потребительских цен достиг в конце 2017 года 13,7%, а следовательно, он был выше инфляционного ориентира НБУ, составлял 8±2%. НБУ последовательно повышал свою ключевую учетную ставку с 12,5% в мае 2017 года до 18% в сентябре 2018 года. Это помогло удержать инфляцию на уровне 9% в августе к соответствующему месяцу предыдущего года, однако стоимость финансовых ресурсов в стране выросла, а необходимость повышения тарифов на энергию в будущем может оказать дополнительное давление на показатели инфляции", - отметили во Всемирном банке.