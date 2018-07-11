Что будет с гривней, ценами на газ и темпами экономического роста до 2021 года

12 июля, 2018, 09:36

Ульяна Букатюк

Три сценария от Минэкономразвития на 2019-2021 годы. Что они предполагают

11 июля Кабинет Министров Украины одобрил разработанный Минэкономразвития Прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы.

Минэкономразвития привычно рассчитывает три сценария развития. Макроэкономические ориентиры нужны для расчета проекта государственного бюджета на следующий год.

“Текущие тенденции развития страны находятся в прогнозируемом ранее тренде и в дальнейшем ожидается сохранение положительной динамики роста основных макроэкономических показателей. Достижение этого становится возможным благодаря увеличению инвестиционной активности, росту доходов населения и постепенному снижению темпов инфляции”, - прокомментировал показатели принятого Прогноза министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Какие сценарии развития украинской экономики до 2021 года рассматривают в Министерстве экономического развития и торговли

Сценарий 1. Базовый

МЭРТ рассчитывает на осуществление реформ и сохранение благоприятных условий на мировых рынках. Согласно этому сценарию, экономика будет реагировать на реформы умеренно.

По итогам 2018 года экономический рост ожидается на уровне 3,2%, сообщает пресс-служба МЭРТ.

Но в 2019 году украинскую экономику ждут нагрузки в связи с выборами и долговыми выплатами, поэтому по первому варианту развития событий рост ВВП в 2019 году будет меньшим, чем в этом году - МЭРТ рассчитывает на 3%.

Впрочем, уже в 2020 году украинская экономика должна вырасти на 3,8 %, в 2021 - на 4,1%.

Ожидается, что в 2021 году реальный рост ВВП превысит докризисный уровень и составит 101,6 % к уровню 2013 года.

По итогам 2018 года инфляция составит 9,9%, убеждены в МЭРТ.

В 2019-2021 годах рост цен на внутреннем рынке постепенно будет снижаться - с 7,4% в 2019 году до 5% в 2021 году.

Также ожидается, что уровень безработицы с 8,9% в 2019 году снизится до 8,3% в 2021 году.

Экономический рост в 2019-2021 годах по базовому сценарию будет обеспечен, главным образом, расширением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, сообщают в МЭРТ.

В целом прогнозные макроэкономические показатели по базовому сценарию соответствуют прогнозируемым МВФ показателям.

Поэтому в Минэкономики предлагают рассчитывать бюджет на следующий год именно на основе базового сценария.

Базовый сценарий МЭРТ предусматривает довольно “скромные” темпы экономического роста, которые несколько не совпадают с планами правительства. Напомним, 31 января 2018 правительство представило пакет из 35 законов, которые должны “разогнать” украинскую экономику до 5-7% уже в этом году.

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В распоряжении издания “Экономическая правда” оказалась копия Прогноза экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, так что можно составить впечатление о двух других сценариях.

Сценарий 2. Оптимистичный

Для реализации этого сценария Украина должна решиться на реализацию так называемых сложных реформ: земельной и налоговой в части налогообложения прибыли предприятий (введение налога на выведенный капитал).

В МЭРТ рассчитывают на благоприятную внешнюю конъюнктуру для их реализации.

Согласно второму сценарию в 2019 году рост ВВП составит 4,1%, в 2020 году – 5%, в 2021 году – 5,4%.

Это также меньше, чем рассчитывают в правительстве, впрочем, возможно даже худшее развитие событий.

Сценарий 3. Пессимистический

Он предполагает, что негативные тенденции внешней конъюнктуры ослабят возможности внедрения реформ, в первую очередь в финансовом секторе. Торможение экономического развития и потеря доверия иностранных инвесторов обострят проблему расчета Украины по своим долговым обязательствам.

По этому сценарию рост ВВП в 2019 году составит 1,1%, в 2020 году – 1,6%, в 2021 году – 2,1%.

Что ждет гривню

Средний курс доллара в 2018 году будет держаться на уровне 27,5 гривни за доллар, рассчитывают в МЭРТ, пишет ЭП.

Для каждого из сценариев курс доллара относительно гривни различается:

Сценарий 1: в 2019 году курс в среднем за период составит 28,2 гривни за доллар, в 2020 – 29,7 гривни за доллар, в 2021 – 30,4 гривни за доллар.

Сценарий 2: в 2019 курс в среднем за период составит 29,4 гривни за доллар, в 2020 – 28,3 гривни за доллар, в 2021 – 28,3 гривни за доллар.

Сценарий 3: в 2019 году курс в среднем за период составит 29,7 гривни за доллар, в 2020 – 32 гривни за доллар, в 2021 – 33,5 гривни за доллар.

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Что будет с ценами на газ

Согласно прогнозу МЭРТ, цены на газ в этом году могут вырасти на 18% уже в 2018 году.

Речь идет о предельных розничных ценах для населения. Рост на 18% предусматривает сравнение цен на газ в декабре 2018 года и декабре 2017 года.

Согласно прогнозу, цена на газ для населения в 2019 году может увеличиться на 5-8%, в 2020 году – на 14%, и не увеличиваться в 2021 году.

Напомним, повышение цены на газ для населения до рыночной остается одним из требований МВФ для выделения Украине очередного транша макрофинансовой помощи.

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Ранее бывший глава регулятора, устанавливающего тарифы на оплату газа, Дмитрий Вовк, сообщал, что в случае выполнения требования МВФ относительно уравнивание цен на газ для населения и предприятий тарифы на газ могут вырасти на 70%.

Впрочем 11 июля в Минэнергоугля заявили, что цену на газ для населения можно снизить на 5-6%.

С апреля 2018 года в Украине должны были отменить механизм первоначальных обязательств и регулирования цены, которые устанавливает правительство. Поэтому цену на газ должны регулировать спрос и предложение.

Для удешевления газа, увеличить собственную добычу, убежден глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев:

"Реформа, которую мы начали, предусматривает, что средства, которые будут зарабатывать как государство, так и частные добытчики, будут направляться на увеличение добычи. Именно увеличение добычи газа, которое уже начало происходить, сбалансирует цену", - подчеркнул он в январе.

Схожую позицию 11 июля во время заседания правительства высказал премьер-министр Владимир Гройсман:

"Задача, которую я ставлю перед собой и которую можно выполнить, – мы должны прекратить покупать газ за рубежом – это принципиальный вопрос. Если мы сегодня более 30 млрд куб. м газа тратим на экономику и частное потребление, а добываем около 20 млрд куб. м газа, то около 10 млрд куб. м импортируется, это означает, что с ценами будут постоянные колебания.

Если мы сами будем добывать, то мы сами будем устанавливать цены на газ, и никто нам не будет диктовать никаких позиций", – заявил Гройсман.

Напомним, в конце мая правительство в очередной раз отложило повышение цен на газ - теперь на два месяца. Цена газа останется на уровне 4 942 грн за тыс. кубометров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 грн за тыс. кубов.

Сниженная цена на газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) будет действовать до конца июля. Затем правительство должно пересмотреть ее в сторону повышения или опять же отложить рассмотрение этого вопроса.

МВФ может вынести решение о выделении финансовой помощи Украине уже осенью, из-за каникул в украинском парламенте, считают аналитики Morgan Stanley.