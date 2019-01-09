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Всемирный банк ухудшил прогноз роста глобальной экономики


фото: news.abs-cbn
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики мира в 2019 году с 3% до 2,9% на фоне усиления рисков и неблагоприятных факторов

Об этом говорится в январском обзоре ВБ "Перспективы мировой экономики", передает " Интерфакс-Украина ".

Отмечено, что оценка роста мировой экономики за 2019 была снижена на 0,1 п.п., с 3% до 2,9%.

В 2020-2021 годах Всемирный банк ожидает торможения до 2,8%. Замедление роста может стать следствием сокращения объемов торговли и инвестиций.

В январском прогнозе с подзаголовком "Перспективы омрачаются" (Darkening Skies) Всемирный банк отмечает, что некоторые крупные страны с рыночной экономикой почувствовали серьезное давление со стороны финансовых рынков.

В целом для этой группы государств вместе с развивающимися прогноз на 2019 снижен на 0,5 п.п., до 4,2%, что будет соответствовать темпам повышения прошлого года, которые также были пересмотрены (с 4,5% до 4,2%).

В 2020 году ВБ предполагает усиление роста до 4,5%, в 2021 году - до 4,6%.

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