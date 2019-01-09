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Все члены Синода подписали Томос для Украины

9 января в Стамбуле все члены Синода Вселенского Патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви

Об этом сообщает ТСН .

Теперь документ окончательно оформлен. В течение нескольких дней он вернется в Украину.

Как сообщалось ранее, Томос вернули к Вселенскому патриархату на до подписания архиереями, которые участвуют в Синоде Константинопольского патриархата.

Представитель Епифания отметил, что Томос не подписали сразу все указанные священники из-за того, что Синод заседает 9 числа, а документ передали Украине 6 числа.

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