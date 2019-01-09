Все члены Синода подписали Томос для Украины
9 января, 2019, 12:24
9 января в Стамбуле все члены Синода Вселенского Патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви
Об этом сообщает ТСН .
Теперь документ окончательно оформлен. В течение нескольких дней он вернется в Украину.
Как сообщалось ранее, Томос вернули к Вселенскому патриархату на до подписания архиереями, которые участвуют в Синоде Константинопольского патриархата.
Представитель Епифания отметил, что Томос не подписали сразу все указанные священники из-за того, что Синод заседает 9 числа, а документ передали Украине 6 числа.
- Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви , который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Синод РПЦ призвал православные церкви мира не признавать ПЦУ .
- 6 января в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
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