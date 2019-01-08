Томос доподпишут в Стамбуле 9 января, - ПЦУ

8 января, 2019, 19:10

Томос об автокефалии Православной церкви Украины должны подписать еще несколько архиереев Константинопольского патриархата

Об этом сообщил представитель митрополита Киевского и всея Украины Епифания отец Иван Сидор, передает "Прямой" .

"Томос, который был передан нам вчера и внесен в храм Святой Софии, он настоящий, с подписью Вселенского Патриарха Варфоломея, но согласно процедуре там также должны быть подписи архиереев, участвующих в Синоде Константинопольского патриархата", - сказал клирик.

Представитель Епифания отметил, что Томос не подписали сразу все указанные священники из-за того, что Синод заседает 9 числа, а документ передали Украине 6 числа.

"Почему его повезли на доподписание этих архиереев? Потому что каждый месяц Синод Константинопольского патриархата заседает 9 числа, а решение о том, когда передать Томос Украине, было то, что надо его передать 6 января, то есть за 3 дня до Синода. Поэтому невозможно было, чтобы Синод собрался перед этим. Поэтому такая сейчас процедура этого подписания ", - пояснил отец Иван Сидор.

При этом клирик отметил силу Томоса, отметив, что временное отсутствие нескольких иерейских подписей сугубо техническая задержка.