 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Турция заявила, что не будет медлить с операцией в Сирии


фото: REUTERS
Турция не будет тянуть с проведением операции против "террористов" на востоке Сирии, несмотря на вывод американских войск, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Об этом сообщает агентство Анадолу .

По словам представителя Анкары, Вашингтон столкнулся с трудностями в вопросе "разрыва сотрудничества" с курдскими Отрядами Народной самообороны YPG, которые Турция считает террористами.

"Столь тесные связи с террористическими структурами, в результате и привели американцев к осложнениям в разрыве контактов с ними", - заявил Чавушоглу.

  • Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон потребовал от президента Турции Реджепа Эрдогана гарантировать ненападение на курдские силы после выхода американских военных из Сирии. По его словам, до сих пор президент США не выведет войска из северной Сирии.
  • В администрации президента Турции ответили, что Анкара считает абсурдными обвинения в том, что Турция собирается атаковать курдов.
  • В свою очередь, сирийские курды заявили о готовности противостоять нападению Турции.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 января, 2019 среда

больше новостей

9 января, 2019 среда

8 января, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать