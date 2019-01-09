Турция заявила, что не будет медлить с операцией в Сирии
9 января, 2019, 16:22
Турция не будет тянуть с проведением операции против "террористов" на востоке Сирии, несмотря на вывод американских войск, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Об этом сообщает агентство Анадолу .
По словам представителя Анкары, Вашингтон столкнулся с трудностями в вопросе "разрыва сотрудничества" с курдскими Отрядами Народной самообороны YPG, которые Турция считает террористами.
"Столь тесные связи с террористическими структурами, в результате и привели американцев к осложнениям в разрыве контактов с ними", - заявил Чавушоглу.
- Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон потребовал от президента Турции Реджепа Эрдогана гарантировать ненападение на курдские силы после выхода американских военных из Сирии. По его словам, до сих пор президент США не выведет войска из северной Сирии.
- В администрации президента Турции ответили, что Анкара считает абсурдными обвинения в том, что Турция собирается атаковать курдов.
- В свою очередь, сирийские курды заявили о готовности противостоять нападению Турции.
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