Сирийские курды заявили о готовности противостоять нападению Турции
8 января, 2019, 18:08
Соглава партии курдов Демократический союз Шахоз Хасан заявил, что сирийские курды готовы противостоять турецким военнослужащим в случае, если они войдут в северо-восточную Сирию
"Мы готовимся противостоять турецким угрозам с помощью обороны", - сказал он в комментарии The Associated Press .
Хасан добавил, что сирийские курды находятся в контакте с российскими военными и сирийским правительством и могут заключить соглашение.
"До сих пор не было (турецкой) военной интервенции, но если это произойдет, я считаю, что мы будем готовы противостоять, наряду с политической и дипломатической работой со всеми сторонами", - сказал он.
- Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон потребовал от президента Турции Реджепа Эрдогана гарантировать ненападение на курдские силы после выхода американских военных из Сирии. По его словам, до сих пор президент США не выведет войска из северной Сирии.
- В администрации президента Турции ответили, что Анкара считает абсурдными обвинения в том, что Турция собирается атаковать курдов.
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