Сирийские курды заявили о готовности противостоять нападению Турции

8 января, 2019, 18:08

Соглава партии курдов Демократический союз Шахоз Хасан заявил, что сирийские курды готовы противостоять турецким военнослужащим в случае, если они войдут в северо-восточную Сирию

"Мы готовимся противостоять турецким угрозам с помощью обороны", - сказал он в комментарии The Associated Press .

Хасан добавил, что сирийские курды находятся в контакте с российскими военными и сирийским правительством и могут заключить соглашение.

"До сих пор не было (турецкой) военной интервенции, но если это произойдет, я считаю, что мы будем готовы противостоять, наряду с политической и дипломатической работой со всеми сторонами", - сказал он.