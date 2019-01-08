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"Подлая клевета": Эрдоган раскритиковал заявление советника Трампа относительно Сирии


фото: REUTERS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг заявление советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о борьбе против курдов в Сирии

По его словам, Анкара не оставит "эту клевету" без ответа, передает Анадолу.

"Заявления о том, что Турция борется с курдами в Сирии, является подлой клеветой. Мы не можем согласиться с заявлениями Болтона, сделанными во время визита в Израиль", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции заверил, что Анкара борется против террористов в Сирии и в ближайшее время перейдет к решительным действиям по их нейтрализации.

"Если на пути операции встанут боевики других террористических структур, то их уничтожение также станет обязанностью Анкары", - добавил Эрдоган.

  • Напомним, что Джон Болтон потребовал от Реджепа Эрдогана гарантировать ненападение на курдские силы после выхода американских военных из Сирии. По его словам, до сих пор президент США не выведет войска из северной Сирии.
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