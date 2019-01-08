"Подлая клевета": Эрдоган раскритиковал заявление советника Трампа относительно Сирии

8 января, 2019, 15:13

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг заявление советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о борьбе против курдов в Сирии

По его словам, Анкара не оставит "эту клевету" без ответа, передает Анадолу.

"Заявления о том, что Турция борется с курдами в Сирии, является подлой клеветой. Мы не можем согласиться с заявлениями Болтона, сделанными во время визита в Израиль", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции заверил, что Анкара борется против террористов в Сирии и в ближайшее время перейдет к решительным действиям по их нейтрализации.

"Если на пути операции встанут боевики других террористических структур, то их уничтожение также станет обязанностью Анкары", - добавил Эрдоган.