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Трамп возложил ответственность за "шатдаун" на демократов


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за 18-дневное частичное закрытие правительства на демократов

Как сообщает CNN , в своем телеобращении к американцам Трамп заявил, что вопрос "шатдауна" может быть легко решен, если его политические оппоненты уступят его требованиям по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

"Правительство остается закрытым по одной и только одной причине: демократы не финансируют безопасность границ", - сказал Трамп в Овальном кабинете.

По его словам, демократы выразили поддержку шагам по обеспечению безопасности границ, таким как усиление технологий, но отказались оказывать поддержку строительству стены.

Президент США подчеркнул, что возобновит переговоры с демократами в среду, 9 января.

"Эту ситуацию можно решить за 45 минут встречи ... Я пригласил руководство Конгресса в Белый дом завтра, чтобы сделать это", - сказал Трамп.

  • Напомним, с полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании "шатдауна", однако достичь договоренностей не удалось.
  • Юристы Белого дома рассматривают законность введения чрезвычайного положения в США в случае необходимости из-за правительственного шатдауна.
  • В сегодняшнем обращении президент США Дональд Трамп рассказал об убийствах, совершенных нелегальными мигрантами, и о росте наркотрафика.
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