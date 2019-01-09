Трамп возложил ответственность за "шатдаун" на демократов

9 января, 2019, 10:21

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за 18-дневное частичное закрытие правительства на демократов

Как сообщает CNN , в своем телеобращении к американцам Трамп заявил, что вопрос "шатдауна" может быть легко решен, если его политические оппоненты уступят его требованиям по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

"Правительство остается закрытым по одной и только одной причине: демократы не финансируют безопасность границ", - сказал Трамп в Овальном кабинете.

По его словам, демократы выразили поддержку шагам по обеспечению безопасности границ, таким как усиление технологий, но отказались оказывать поддержку строительству стены.

Президент США подчеркнул, что возобновит переговоры с демократами в среду, 9 января.

"Эту ситуацию можно решить за 45 минут встречи ... Я пригласил руководство Конгресса в Белый дом завтра, чтобы сделать это", - сказал Трамп.