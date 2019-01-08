У Трампа изучают возможность введения чрезвычайного положения из-за шатдауна
Об этом сообщил вице-президент страны Майк Пенс, пишет Голос Америки .
По его словам, президент США Дональд Трамп пока не принял решение о том, стоит ли объявлять чрезвычайное положение, чтобы добиться финансирования на строительство стены на границе с Мексикой.
"Демократы должны начать переговоры", - подчеркнул Пенс.
Он также добавил, что Трамп пригласил демократов в Белый дом, чтобы обсудить предложение администрации о прекращении шатдауна.
Напомним, в полночь 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.
Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании шатдауна, однако достичь договоренностей не удалось.
Экономисты заявили, что частичное закрытие правительства приведет к сокращению ВВП США примерно на 0,1% каждые две недели.
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