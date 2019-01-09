Сколько еще американской крови будет пролито, - Трамп требует $ 5,7 млрд на стену с Мексикой
9 января, 2019, 07:39
Президент США Дональд Трамп призвал конгрессменов выделить $ 5,7 млрд на построение стены на границе США с Мексикой
В телевизионном обращении Трамп заявил, что на границе с Мексикой усиливается кризис безопасности, информирует Reuters.
По его словам нелегальные мигранты и наркотики, которые перемещаются через мексиканскую границу, представляют угрозу для безопасности США.
Трамп рассказал об убийствах, которые, по его словам, были осуществлены нелегальными мигрантами.
"Сколько еще американской крови будет пролито, прежде чем Конгресс выполнит свою работу?", - спросил Трамп после этого.
- Напомним, с полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании "шатдауна", однако достичь договоренностей не удалось.
- Юристы Белого дома рассматривают законность введения чрезвычайного положения в США в случае необходимости из-за правительственного шатдауна.
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