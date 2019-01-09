Сколько еще американской крови будет пролито, - Трамп требует $ 5,7 млрд на стену с Мексикой

9 января, 2019, 07:39

Президент США Дональд Трамп призвал конгрессменов выделить $ 5,7 млрд на построение стены на границе США с Мексикой

В телевизионном обращении Трамп заявил, что на границе с Мексикой усиливается кризис безопасности, информирует Reuters.

По его словам нелегальные мигранты и наркотики, которые перемещаются через мексиканскую границу, представляют угрозу для безопасности США.

Трамп рассказал об убийствах, которые, по его словам, были осуществлены нелегальными мигрантами.

"Сколько еще американской крови будет пролито, прежде чем Конгресс выполнит свою работу?", - спросил Трамп после этого.