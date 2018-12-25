Правительство США не заработает, пока Конгресс не согласует стену на границе с Мексикой, - Трамп
25 декабря, 2018, 22:47
"Шатдаун" - прекращение работы госорганов федерального уровня в США - будет продолжаться, пока Конгресс не выделит средства на строительство стены на границе с Мексикой
Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Вашингтоне, передает Deutsche Welle .
"Я не могу сказать, когда правительство возобновит работу. Но я могу сказать, что этого не произойдет до тех пор, пока у нас не будет стены или забора, как бы вы это не называли", - сказал Трамп.
Президент США отметил, что уже одобрил строительство 185 км ограждения в Техасе и планирует посетить этот участок границы для начала строительства в конце января.
Трамп планирует, что ограда на 800 км с 3200 км общей с Мексикой границы будет построена к следующим выборам.
- Напомним, строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.
- В США 150 тыс. человек купили землю на границе, чтобы помешать Трампу отгородиться стеной от Мексики.
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