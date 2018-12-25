Правительство США не заработает, пока Конгресс не согласует стену на границе с Мексикой, - Трамп

25 декабря, 2018, 22:47

"Шатдаун" - прекращение работы госорганов федерального уровня в США - будет продолжаться, пока Конгресс не выделит средства на строительство стены на границе с Мексикой

Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Вашингтоне, передает Deutsche Welle .

"Я не могу сказать, когда правительство возобновит работу. Но я могу сказать, что этого не произойдет до тех пор, пока у нас не будет стены или забора, как бы вы это не называли", - сказал Трамп.

Президент США отметил, что уже одобрил строительство 185 км ограждения в Техасе и планирует посетить этот участок границы для начала строительства в конце января.

Трамп планирует, что ограда на 800 км с 3200 км общей с Мексикой границы будет построена к следующим выборам.