Он психопат, - бывшая девушка Роналду рассказала об угрозах от футболиста

9 января, 2019, 16:35

Бывшая девушка Криштиану Роналду Жасмин Леннард заявила, что португальский футболист имеет проблемы с психическим здоровьем

Об этом Леннард написала в twitter .

"Роналду думает, что ему это сойдет с рук. Не сейчас. У меня были отношения с ним, а в течение последних полутора лет мы общались почти каждый день, и у меня есть сообщения и записи, которые будут важны для следствия. Криштиану признает и делится тем, что имеет серьезные проблемы с психическим здоровьем. Вся его жизнь - ложь. Чертов психопат ", - написала Леннард.

Также она выразила поддержку Кэтрин Майорге, которая обвиняет португальца в изнасиловании.

"У меня сотни сообщений о том, как он психологически запугивает мать своих детей и относится к ней как к дерьму. Сообщение о всех случаях, когда он изменял ей. Истории сексуальных завоеваний, которые отражают историю Майорги", - написала Леннард.

Также бывшая девушка Роналду заявила, что футболист угрожал ей, когда они были вместе.

"Криштиану сказал мне, что если я встречусь с кем-то еще, или если я уйду из дома, он меня похитит, а мое тело порежут, положат в сумку и бросят в реку. У меня есть доказательства тому, что я говорю. Он психопат", - уверяет Леннард.