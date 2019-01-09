Он психопат, - бывшая девушка Роналду рассказала об угрозах от футболиста
Об этом Леннард написала в twitter .
"Роналду думает, что ему это сойдет с рук. Не сейчас. У меня были отношения с ним, а в течение последних полутора лет мы общались почти каждый день, и у меня есть сообщения и записи, которые будут важны для следствия. Криштиану признает и делится тем, что имеет серьезные проблемы с психическим здоровьем. Вся его жизнь - ложь. Чертов психопат ", - написала Леннард.
Также она выразила поддержку Кэтрин Майорге, которая обвиняет португальца в изнасиловании.
"У меня сотни сообщений о том, как он психологически запугивает мать своих детей и относится к ней как к дерьму. Сообщение о всех случаях, когда он изменял ей. Истории сексуальных завоеваний, которые отражают историю Майорги", - написала Леннард.
Также бывшая девушка Роналду заявила, что футболист угрожал ей, когда они были вместе.
"Криштиану сказал мне, что если я встречусь с кем-то еще, или если я уйду из дома, он меня похитит, а мое тело порежут, положат в сумку и бросят в реку. У меня есть доказательства тому, что я говорю. Он психопат", - уверяет Леннард.
- Американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В сентябре 2018-го женщина дала новые показания, после чего полиция возобновила расследование по делу Криштиану Роналду.
- Адвокат Лесли Стовелл заявила о существовании еще трех женщин, которые обвиняют футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании.
- В октябре 2018-го адвокат португальского футболиста Питер Кристиансен, заявил, что документы о признании Криштиану Роналду в изнасиловании поддельные.
Читайте также
-
4 января, 2019 5 причин, почему Зеленский - не Рейган
-
-
-
-